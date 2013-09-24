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رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي أول دفعات كلية الطب بها

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رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي أول دفعات كلية الطب بها رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي أول دفعات كلية الطب بها

أكد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ لطلاب الفرقة الأولى بكلية طب بشري التي أفتتحت هذا العام على انتظام الدراسة من اليوم الأول.

وأشار أن كلية طب تحذو حذو الكليات الكبرى من حيث الكليات والمعامل  .

وأكد القمري أن جامعة كفر الشيخ ستنافس الجامعات الأخرى بكم وبكلية الطب واستبشر بكم خيرا وهذه خطوة جيدة لأهالي كفر الشيخ وهذا حلم كنا نريد تحقيقه على مدار 20سنة والهدف من الكلية خريج متميز علمياً.

وأضاف الدكتور محمد أبوالي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم أن الجامعة لن تبخل على الطلاب بكل احتياجاتهم.

وعبر طلاب الكلية عن تفائلهم بتواجدهم بكلية طب البشري ولأنهم أول دفعة بها وعاهدوا رئيس الجامعة ونائبه على رفع شآن الكلية والجامعة بين الجامعات المصرية.

 

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