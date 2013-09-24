موسى يبحث مع رؤساء النقابات العمالية مقترحاتهم للدستور الجديد

بحث عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع عدد رؤساء النقابات العمالية مساء اليوم مقترحاتهم بالنسبة لمواد الدستور الجديد .

وقال الدكتور عبد العزيز عبد الله رئيس نقابة الشباب والرياضة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن رؤساء النقابات أكدوا ضرورة استمرار تخصيص نسبة 50% من مقاعد المجالس المنتخبة للعمال والفلاحين .

وأضاف إن موسى أكد انحياز اللجنة للعمال والفلاحين مع التعريف الواضح في الدستور لمن هو العامل ومن هو الفلاح، مشيرًا إلى إن العامل يجب إن يكون هو من يبذل مجهودًا عضليًا في عمله وليس من حصل على درجة الدكتوراة أو تقلد الوظائف العليا في الدولة وأن الفلاح هو من تكون مهنته الفلاحة ومسجلة في بطاقة الرقم القومى ولديه حيازة زراعية لاتزيد عن خمسة أفدنة وكل ذلك حتى لايتم الالتفاف على هاتين الصفتين.

وأوضح عبد العزيز أن عمرو موسى كشف إن اللجان النوعية المختصة بلجنة الخمسين تدرس إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط الذي يجمع بين القوائم الحزبية والفردى بحيث يخصص ثلثا المقاعد لمرشحى الفردي والثلث الأخر لمرشحى القوائم .

وقال إن رئيس لجنة الخمسين كشف عن إن هناك اتجاهًا لدى اللجنة لإعادة المادة 69 من الدستور المعطل والتي كانت لجنة الخبراء العشرة ألغتها والمتعلقة باهتمام الدولة بالرياضة والرياضيين .

وتنص هذه المادة على إن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم واتخاذ مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

ونقل الدكتور عبد العزيز عبد الله عن عمرو موسى قوله إن هناك اتجاهًا لإعادة المادة 25 المتعلقة بنظام الوقف والتي الغتها لجنة العشرة أيضًا .

وتنص المادة على أن تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله واستثمارها وتوزيع عوائده على مستحقيها وفقا لشروط الواقف.