أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

"فتح": "حماس" أصبحت عاجزة عن إثارة البلبلة في الضفة الغربية

Google+ Print
"فتح": "حماس" أصبحت عاجزة عن إثارة البلبلة في الضفة الغربية "فتح": "حماس" أصبحت عاجزة عن إثارة البلبلة في الضفة الغربية

كتب : أ ش أ الإثنين 23-09-2013 20:49

أكد أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، أن حركة حماس باتت عاجزة اليوم عن إثارة البلبلة في الضفة الغربية بشكل يمكن أن يؤثر على الحياة الفلسطينية والوضع السياسي لعدة أسباب تتعلق بالاستراتيجية التي باتت مكشوفة للمواطن الفلسطيني.

وأرجع القواسمي، في تصريح له نقلته وكالة فلسطين برس للأنباء اليوم، تلك الأسباب إلى أن مصداقية حماس في الشارع الفلسطيني ضربت ضربة قوية بعد كشف مخططاتهم الحقيقية وتسترهم وراء الدين والمقاومة، إضافة إلى أن حماس إذا أرادت أن تغيّر الوضع وتسعى للمقاومة، عليها أولاً أن تقاوم في قطاع غزة لا أن تحافظ على الهدنة مع إسرائيل بقوة السلاح وتحاول ادعاء المقاومة في الضفة الغربية.

ولفت القواسمي، إلى أن المواطن البسيط يستطيع بحكمته أن يميز ما بين العمل المقاوم والجاد الذي يسعى لإنهاء الاحتلال وما بين تكتيكات لها علاقة باستراتيجية حماس لزعزعة الشارع الفلسطيني أومحاولة إنقاذ نفسها أي أن الهدف ليس مقاومة الاحتلال، موضحًا أن حماس أدخلت نفسها في صراعات داخلية ومع دول إقليمية وعربية وأصبح من الصعب جدًا أن تحاول ممارسة الدور الذي كانت تمارسه في السابق فأي محاولة لتوجيه البوصلة نحو المحتل الإسرائيلي لم تعد تنطلِ على أحد بعد أن سلطت إعلامها وكتائبها نحو مقاومة الجيش المصري في سيناء والتدخل في سوريا ولبنان والدول العربية وفرض تهدئة مع المحتل في غزة.

وقال: "إن محاولات حماس لتغيير الموازين في الضفة الغربية كما جرى الوضع في قطاع غزة خلال الانقلاب لن نسمح فيه بشكل مطلق لأننا نريد مقاومة شعبية ووحدة وطنية تحت إطار منظمة التحرير دون محاولة إحراج القيادة الفلسطينية في جهودها السياسية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس