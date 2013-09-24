"فتح": "حماس" أصبحت عاجزة عن إثارة البلبلة في الضفة الغربية

كتب : أ ش أ الإثنين 23-09-2013 20:49

أكد أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، أن حركة حماس باتت عاجزة اليوم عن إثارة البلبلة في الضفة الغربية بشكل يمكن أن يؤثر على الحياة الفلسطينية والوضع السياسي لعدة أسباب تتعلق بالاستراتيجية التي باتت مكشوفة للمواطن الفلسطيني.

وأرجع القواسمي، في تصريح له نقلته وكالة فلسطين برس للأنباء اليوم، تلك الأسباب إلى أن مصداقية حماس في الشارع الفلسطيني ضربت ضربة قوية بعد كشف مخططاتهم الحقيقية وتسترهم وراء الدين والمقاومة، إضافة إلى أن حماس إذا أرادت أن تغيّر الوضع وتسعى للمقاومة، عليها أولاً أن تقاوم في قطاع غزة لا أن تحافظ على الهدنة مع إسرائيل بقوة السلاح وتحاول ادعاء المقاومة في الضفة الغربية.

ولفت القواسمي، إلى أن المواطن البسيط يستطيع بحكمته أن يميز ما بين العمل المقاوم والجاد الذي يسعى لإنهاء الاحتلال وما بين تكتيكات لها علاقة باستراتيجية حماس لزعزعة الشارع الفلسطيني أومحاولة إنقاذ نفسها أي أن الهدف ليس مقاومة الاحتلال، موضحًا أن حماس أدخلت نفسها في صراعات داخلية ومع دول إقليمية وعربية وأصبح من الصعب جدًا أن تحاول ممارسة الدور الذي كانت تمارسه في السابق فأي محاولة لتوجيه البوصلة نحو المحتل الإسرائيلي لم تعد تنطلِ على أحد بعد أن سلطت إعلامها وكتائبها نحو مقاومة الجيش المصري في سيناء والتدخل في سوريا ولبنان والدول العربية وفرض تهدئة مع المحتل في غزة.

وقال: "إن محاولات حماس لتغيير الموازين في الضفة الغربية كما جرى الوضع في قطاع غزة خلال الانقلاب لن نسمح فيه بشكل مطلق لأننا نريد مقاومة شعبية ووحدة وطنية تحت إطار منظمة التحرير دون محاولة إحراج القيادة الفلسطينية في جهودها السياسية".