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نصر الله يرحب بانتشار القوى الأمنية فى الجنوب أبرز معاقل حزب الله

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نصر الله يرحب بانتشار القوى الأمنية فى الجنوب أبرز معاقل حزب الله نصر الله يرحب بانتشار القوى الأمنية فى الجنوب أبرز معاقل حزب الله

رحب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الاثنين، بانتشار القوى الأمنية اللبنانية فى الضاحية الجنوبية لبيروت - أبرز معاقل الحزب الشيعى، وهى خطوة تشكل تطورًا نادرًا فى منطقة ممسوكة بشكل كامل من الحزب، ولو أنها لا تلغى مرجعيته الأمنية فيها.

وقال نصر الله فى كلمة ألقاها عبر تلفزيون "المنار" التابع لحزبه مساء "نرحب بهذه الخطوة، ونقدر عاليًا هذا القرار الوطنى الذى اتخذه المسئولون فى الدولة، ونأمل بأن تتحمل الدولة ومسئولو الدولة واجباتهم الوطنية والقانونية تجاه كل المناطق اللبنانية".

ووجه "نداء إلى جميع سكان الضاحية وجميع الوافدين إليها" لإبداء "أقصى درجات التعاون والإيجابية والاحترام والتقبل لإجراءات وتدابير وحواجز هذه القوى الأمنية والعسكرية وتقديم كل المساعدة والدعم لها للقيام بمهامها".

وبدأت قوة أمنية مشتركة من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية انتشارها بعد الظهر فى الضاحية الجنوبية لبيروت، فى خطوة تهدف إلى استبدال ما بات يعرف فى الأسابيع الأخيرة بـ"الأمن الذاتى" للحزب بتدابير أمنية تنفذها القوى الشرعية.

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