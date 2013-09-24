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مقتل وإصابة 8 من عناصر الشرطة فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة غربى الرمادى

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مقتل وإصابة 8 من عناصر الشرطة فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة غربى الرمادى مقتل وإصابة 8 من عناصر الشرطة فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة غربى الرمادى

أعلن مصدر أمنى بمحافظة الأنبار أن 8 من عناصر الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحارى جنوب غربى الرمادى مركز محافظة الأنبار الواقعة على بعد نحو 110 كم غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة كان يقودها انتحارى فجرها مساء اليوم الاثنين مستهدفا نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية فى حى التأميم جنوب غربى الرمادى مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن سارعت إلى موقع الحادث وأغلقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادى تشهد منذ فترة أعمال عنف تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية التى تقوم بعمليات دهم وتفتيش فى العديد من المناطق بحثا عن مسلحين تسفر عن قتل واعتقال العديد منهم.

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