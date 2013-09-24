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خطف مراسل صحيفة إسبانية في سوريا

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خطف مراسل صحيفة إسبانية في سوريا خطف مراسل صحيفة إسبانية في سوريا

كتب : ا ف ب منذ 59 دقيقة

أعلنت صحيفة "ال بيريوديكو" الإسبانية، مساء اليوم، على موقعها الإلكتروني، أن مراسلها الخاص إلى سوريا خطف في هذا البلد.

وعنونت الصحيفة "خطف الصحافي مارك مارغينيداس في سوريا"، مضيفة أن "مارك مارغينيداس مراسل ال بيريوديكو الخاص في سوريا موجود في هذا البلد في أيدي مجموعة معارضة منذ الرابع من سبتمبر، اليوم الأخير الذي أجرى فيه اتصالا بهيئة التحرير في برشلونة".

وأضافت نقلا عن "مصادر مختلفة"، أن الصحفي "كان مسافرا في سيارته مع السائق الذي يرافقه حين اعترضه مقاتلون جهاديون في أنحاء مدينة حماة بغرب سوريا"، وتابعت "منذ ذاك، تعذر الاتصال به"، لافتة إلى أنها الزيارة الثالثة لمراسلها لسوريا منذ بدء النزاع عام 2011.

وأوضحت الصحيفة، أن مراسلها الذي كان دخل سوريا في الأول من سبتمبر عبر جنوب تركيا "يرافقه معارضون من الجيش السوري الحر، أرسل مقالته الأخيرة الاثنين 2 سبتمبر من قرية قصر ابن وردان قرب حماة".

وذكرت أيضا "يوم الأربعاء المقبل، كان سيرسل تحقيقا عن قرية قريبة هاجمها الجيش السوري. قرابة الظهر، أجرى اتصالا بهيئة التحرير لكنه لم يتمكن من إرسال معلوماته لأنه خطف قبل ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أي مجموعة من المعارضة السورية" لم تتبن حتى الآن خطف الصحفي.

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