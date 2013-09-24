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مسيرة ليلية ببرج العرب لتأييد الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب‎

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مسيرة ليلية ببرج العرب لتأييد الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب‎ مسيرة ليلية ببرج العرب لتأييد الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب‎

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نظم المئات من أهالى منطقة برج العرب غرب الإسكندرية مسيرة لإعلان تأييدهم لخارطة الطريق التي طرحتها القوات المسلحة بتوافق كافة القوى السياسية وبتأييد شعبي , وإعلان دعمهم لقوات الشرطة وقوات الجيش لحماية الوطن .

وتحركت المسيرة من امام جهاز مدينة برج العرب وطافت المدينة رافعة شعارات ومردده هتافات تؤيد القوات المسلحة وقوات الشرطة وخارطة الطريق ومنها ” الشرطة والجيش والشعب ايد واحده , تسلم الايادي يا سيسي يا رجل بلادي ” .

وكانت عدد من القوى والاحزاب السياسية وهالي مدينة برج العرب قد دعوا الى مسيرة مساء اليوم لإعلان تأييدهم للقوات المسلحة ولرفض ما تقوم به جماعة الإخوان المحظورة من ترويع للمواطنين واعتداءات علي الاملاك العامة والخاصة في مدينة برج العرب وعلي مستوى الجمهورية .

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