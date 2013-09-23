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سعد الدين إبراهيم: "شفيق" سيعود للقاهرة فى مطلع أكتوبر المقبل

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سعد الدين إبراهيم: "شفيق" سيعود للقاهرة فى مطلع أكتوبر المقبل سعد الدين إبراهيم: "شفيق" سيعود للقاهرة فى مطلع أكتوبر المقبل

كشف سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الانتمائية، أنه قد التقى بالفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية فى أحد الفنادق بمدينة دبى بالإمارات، تناول خلالها عن نية عودة الفريق شفيق إلى أرض الوطن مجددا فى حال تبرئة القضاء من القضايا المنسوبة إليه فى مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف إبراهيم خلال حوار تلفزيونى لبرنامج "آخر النهار" الذى يعرض عبر شاشة "النهار" الفضائية أن الفريق شفيق لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية فى حال خوض الفريق أول عبد الفتاح السيسى الانتخابات الرئاسية حفاظا على العلاقة والصداقة التى تربطهما على حد تعبيره.

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