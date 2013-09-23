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مواجهة المونديال - بالفيديو .. ماذا قدم تمساح لمنتخب مصر؟

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مواجهة المونديال - بالفيديو .. ماذا قدم تمساح لمنتخب مصر؟ مواجهة المونديال - بالفيديو .. ماذا قدم تمساح لمنتخب مصر؟

أعاد بوب برادلي المدير الفني لمنتخب لاعبه المفضل أحمد تمساح لقائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة غانا المصيرية في تصفيات كأس العالم 2014.

ويحل المصري ضيفا على نظيره الغاني في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 في كوماسي منتصف الشهر المقبل.

تمساح انتهت إعارته لظفار العماني وأصبح على قوة الداخلية الذي يبقى بلا نشاط في ظل عدم إقامة الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ويرصد FilGoal.com مشاركات تمساح مع منتخب مصر فيما قبل مباراة غانا.

- بدأ تمساح مشواره الدولي في مباراة مصر مع كينيا في فبراير 2012.

- تمساح هو أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات المنتخب تحت قيادة برادلي، فقد لعب 23 مباراة.

- سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما هدفين مع منتخب مصر، أولهما في شباك نيجيريا وديا، والثاني أمام لبنان وديا أيضا.

هدف تمساح في نيجيريا

هدف تمساح في لبنان

- صنع تمساح هدفين مهمين في مشوار منتخب مصر بتصفيات المونديال، أولهما لمحمد زيدان أمام موزمبيق في الجولة الأولى، والثاني لمحمد أبو تريكة أمام غينيا في الجولة الثانية.

تمريرة حاسمة أمام موزمبيق

تمريرة حاسمة أمام غينيا

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فيديو اليوم السابع

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