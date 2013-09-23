عاشور: قضية البدون تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ورغبة واضحة للحل

تساءل النائب صالح عاشور في تصريح صحافي ماذا يقصد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) عندما يقوم بين فترة وأخرى بنشر أرقام لمجموعة من البدون الذين عدلوا أوضاعهم؟ هل يريد الجهاز أن يقول إنه لا بدون في الكويت؟ والعالم والمنظمات الحقوقية والانسانية والشعب الكويتي كله يعلم أن هناك أكثر من مائة ألف بدون وأكثرهم أوضاعهم لا تسر القريب ولا البعيد.

ولذلك على الجهاز أن ينشر الاحصائيات بمن تم تجنيسهم من البدون ضمن الـ 37 ألفا الذين يستحقون الجنسية حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية والجهاز، ولكن يبدو أن البعض لا يريد حل مشكلة البدون في حين تم تجنيس أكثر من 70 ألف زوجة كويتي معلومات الجنسية.

واضاف عاشور قائلا إن نهج وزارة الداخلية وتعاملها مع قضية البدون لا يوحي بوجود أفق لحل هذه القضية التي أصبحت من الأولويات الملحة نتيجة الأوضاع الاقليمية والمحلية والقضية تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية ورغبة واضحة للحل ولا مجال للاجتهادات فيها وقلنا مرارا وتكرارا إنه قد آن الأوان لحل هذه القضية حتى لا تأتي الضغوطات الخارجية علينا لإنهاء هذا الملف الذي أصبح ثقيلا على كاهل الدولة واستمراره بهذا الشكل يعطي صورة سلبية للدولة أمام العالم أجمع.