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كامل عمرو: إذاعة اجتماع "سد النهضة" على الهواء سبب مشاكل مع أثيوبيا

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كامل عمرو: إذاعة اجتماع "سد النهضة" على الهواء سبب مشاكل مع أثيوبيا كامل عمرو: إذاعة اجتماع "سد النهضة" على الهواء سبب مشاكل مع أثيوبيا

قال السفير محمد كامل عمرو, وزير الخارجية المصرية السابق, خلال لقائه التليفزيونى المذاع على قناة الحياة, مساء اليوم الاثنين, أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير وواضح وتعترف بسلطة الحكم التى يترأسها "أبو مازن".

وأضاف عمرو: "كانت هناك تصريحات تصدر من الشخصيات الغير مسئولة فى حق دول عربية شقيقة، وتحملت الخارجية كل ذلك، والتى تعتبر من اعرق المؤسسات الدبلوماسية فى العالم".

وعن الاجتماع الذى عقد بشأن أزمة سد النهضة وأذيع على الهواء، قال وزير الخارجية: "كنت فى حالة عدم التصديق، وتحملت الخارجية كل الأخطاء التى حدثت وكانت هناك أضرار كبيرة جداً مع أثيوبيا وأفريقا بأكملها، مما حدث، ولكن المحادثات أسفرت عن نتائج إيجابية".

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مصر 365