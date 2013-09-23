التموين:التسعيرة الإجبارية سيتم تطبيقها وفقا للقانون وسيعلن عنها يومياً



> قال محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين إن التسعيرة الإجبارية سيتم تطبيقها وفق قانون ولائحة تشمل كافة المتعلقات بهذا الأمر وسيكون هناك متابعة من أجل تطبيقها بالقانون.

وأضاف دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة الكاملة” على قناة “أون تى في” أن في كل محافظة يوجد مديرية للتموين ومباحث لها، مما يعنى أن الأمر لن يكلف الوزارة اعباء إضافية كبيرة.

وأكد دياب أن الأسعار سيتم تحديدها عن طريق الخبراء وسيتم وضع منشور لدى جميع مكاتب البريد مجانا من أجل التعرف على أسعار اليوم، بالإضافة إلى الإعلان عنها يوميا عبر وسائل الإعلام.