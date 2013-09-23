أخبار عاجلة

افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

التموين:التسعيرة الإجبارية سيتم تطبيقها وفقا للقانون وسيعلن عنها يومياً

  • 9
Google+ Print
التموين:التسعيرة الإجبارية سيتم تطبيقها وفقا للقانون وسيعلن عنها يومياً التموين:التسعيرة الإجبارية سيتم تطبيقها وفقا للقانون وسيعلن عنها يومياً


> قال محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة إن التسعيرة الإجبارية سيتم تطبيقها وفق قانون ولائحة تشمل كافة المتعلقات بهذا الأمر وسيكون هناك متابعة من أجل تطبيقها بالقانون.

وأضاف دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة الكاملة” على قناة “أون تى في” أن في كل محافظة يوجد مديرية للتموين ومباحث لها، مما يعنى أن الأمر لن يكلف الوزارة اعباء إضافية كبيرة.

وأكد دياب أن الأسعار سيتم تحديدها عن طريق الخبراء وسيتم وضع منشور لدى جميع مكاتب البريد مجانا من أجل التعرف على اليوم، بالإضافة إلى الإعلان عنها يوميا عبر وسائل الإعلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر