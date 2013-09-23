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القبض على طالبين يوزعان منشورات تدعو لمقاطعة الأزهر والنيابة تخلي سبيلهما

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القبض على طالبين يوزعان منشورات تدعو لمقاطعة الأزهر والنيابة تخلي سبيلهما القبض على طالبين يوزعان منشورات تدعو لمقاطعة الأزهر والنيابة تخلي سبيلهما

أرشيفية

أخلت نيابة دسوق بكفرالشيخ برئاسة المستشار محمد بكار وكيل نيابة دسوق ، سبيل معاذ محمد طه الخطيب 17 سنه ، وعبدالله خيري إبراهيم صالح 17 سنة،طالبين بمعهد دسوق الثانوي بنين، بضمان محل اقامتهما.

حيث تم ضبطهما وبحوزتهما منشورات ورقية ، تدعو بتوقف العمل بالتعليم الأزهري،كان اللواء عادل النطاط مدير أمن كفرالشيخ ، قد تلقى إخطاراً من الرائد محمد الجندي نائب مأمور قسم شرطة دسوق ، بضبط طالبين بمرحلة التعليم الثانوي الأزهري ، يقومان بترويج منشورات منددة للجيش والشرطة ، وتدعو المواطنين والطلاب الأزهريون ، بمقاطعة وتعطيل التعليم الأزهري.

وذلك أثناء متابعة النقيب فؤاد الفقي معاون مباحث قسم شرطة دسوق ، لمتابعة سير الحالة الأمنية ، في أنحاء متفرقة بمدينة دسوق من أجل تأمين المدارس ، وبمروره بشارع المدارس بمدينة دسوق، وجد تجمع عدد من الأهالي يحتكون بشابين، محاولة منهم للإعتداء عليهما ، أثناء توزيعهما المنشورات علي الأهالي والطلاب ، ومعهما عدد من بوسترات علامة رابعة.

تم إلقاء القبض عليهما ، وبحوزتهما تلك المنشورات ، وبمواجهتما بها ، اعترفا بامتلاكهما تلك المنشورات، وأنهما ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين بمدينة دسوق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3823 لسنة 2013 إداري قسم شرطة دسوق ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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