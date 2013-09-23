القبض على طالبين يوزعان منشورات تدعو لمقاطعة الأزهر والنيابة تخلي سبيلهما

أخلت نيابة دسوق بكفرالشيخ برئاسة المستشار محمد بكار وكيل نيابة دسوق ، سبيل معاذ محمد طه الخطيب 17 سنه ، وعبدالله خيري إبراهيم صالح 17 سنة،طالبين بمعهد دسوق الثانوي بنين، بضمان محل اقامتهما.

حيث تم ضبطهما وبحوزتهما منشورات ورقية ، تدعو بتوقف العمل بالتعليم الأزهري،كان اللواء عادل النطاط مدير أمن كفرالشيخ ، قد تلقى إخطاراً من الرائد محمد الجندي نائب مأمور قسم شرطة دسوق ، بضبط طالبين بمرحلة التعليم الثانوي الأزهري ، يقومان بترويج منشورات منددة للجيش والشرطة ، وتدعو المواطنين والطلاب الأزهريون ، بمقاطعة وتعطيل التعليم الأزهري.

وذلك أثناء متابعة النقيب فؤاد الفقي معاون مباحث قسم شرطة دسوق ، لمتابعة سير الحالة الأمنية ، في أنحاء متفرقة بمدينة دسوق من أجل تأمين المدارس ، وبمروره بشارع المدارس بمدينة دسوق، وجد تجمع عدد من الأهالي يحتكون بشابين، محاولة منهم للإعتداء عليهما ، أثناء توزيعهما المنشورات علي الأهالي والطلاب ، ومعهما عدد من بوسترات علامة رابعة.

تم إلقاء القبض عليهما ، وبحوزتهما تلك المنشورات ، وبمواجهتما بها ، اعترفا بامتلاكهما تلك المنشورات، وأنهما ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين بمدينة دسوق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3823 لسنة 2013 إداري قسم شرطة دسوق ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.