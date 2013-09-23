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منى زكي: أحمد حلمي أضاف الكوميديا إلى arabs got talant

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منى زكي: أحمد حلمي أضاف الكوميديا إلى arabs got talant منى زكي: أحمد حلمي أضاف الكوميديا إلى arabs got talant

أكدت الفنانه منى زكي إنها سعادتها بادا زوجها الفنان احمد حلمى فى الحلقة الأولى من برنامج “Arabs Got Talent” في جزئه الثالث.
> وأضافت منى “استمتعت كثيراً بكوميديا المواقف التي كان يقوم بها حلمي أمام كل موهبة جديدة أو موقف جديد.والان أصبحت من جمهور البرنامج .لأن الجزء الثالث يحتوي على عناصر قوة وجذب، أكثر من أجزاء أخرى قُدمت من قبل”.
> وأشارت منى الى أن “حلمي أضاف للبرنامج كثيراً وزاد من شعبيته، وأضفى عليه عنصر الكوميديا الذي كان يفتقده البرنامج”.

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