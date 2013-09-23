الكويت تمنح محافظة الشرقية مساعدات بقيمة 4 ملايين جنيه

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود منذ 5 دقائق

قال محمد النجار، عضو الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت، إن إسهامات الهيئة في عام واحد بمحافظة الشرقية بلغت مليون و200 ألف جنيه قرضًا حسنًا بدون فائدة ربوية "تم استغلالهم في إقامة 125 مشروع كما ساهمت الكويت في توفير جهاز أشعة دوبلر ملون بـ88 ألف جنيه لمستشفى الزقازيق العام وإنشاء مركز الكبد المتطور بمستشفى جامعة الزقازيق بتكلفة 2 مليون جنيه وتزويد مستشفى الأحرار بالزقازيق بكل أجهزة الطوارئ بـ650 ألف جنيه" فضلاً عن تقديم مساعدات للأيتام والفقراء والمساكين.