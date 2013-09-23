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محافظ المنيا يتفقد المنطقة الصناعية بسمالوط ويؤكد دعم المستثمرين

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محافظ المنيا يتفقد المنطقة الصناعية بسمالوط ويؤكد دعم المستثمرين محافظ المنيا يتفقد المنطقة الصناعية بسمالوط ويؤكد دعم المستثمرين

قام اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بجولة فى المنطقة الصناعية بمنطقة السريرية بمركز سمالوط، والمخصصة للصناعات الثقيلة، فى إطار دعم المناطق الصناعية والمستثمرين بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، ووضع المحافظة على خريطة الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادى.

وأوضح المحافظ، أن هناك ثلاث مناطق صناعية داخل المحافظة وهى المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، والمنطقة الصناعية بالسريرية بسمالوط، والمنطقة 32 للصناعات الثقيلة بالشيخ فضل بمركز بنى مزار" وأنه تم تقسيم المناطق الصناعية طبقًا لطبيعة المشروعات بحيث تم تخصيص المنطقة الصناعية بالمطاهرة والمنيا الجديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنطقة الصناعية بالسريرية والشيخ فضل للصناعات الثقيلة لضمان عدم تأثيرها على البيئة المحيطة وصحة المواطنين التى تمثل أهم عنصر فى الموافقة على المشروعات.

وأكد زيادة أن المحافظة حريصة على زيادة فرص الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين وأنه سوف يتم عقد مؤتمر ضخم بحضور رجال الأعمال والجهات التنفيذية المختلفة لمناقشة سبل دعم الاستثمار بالمحافظة والعقبات التى تواجههم للتغلب عليها.

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مصر 365