"الاستثمار" تطلق مشروع إعادة تأهيل مصانع كيما بتمويل 375 مليون دولار

شهدت وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، مراسم إطلاق مشروع إعادة التأهيل لمصانع شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك لتبدأ العمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء.

حيث قام قيادات الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة فى المشروع، بالتوقيع النهائى على عقد حصول شركة "كيما" على قرض بقيمة 375 مليون دولار كتمويل مشترك من كلٍ من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك العربى الأفريقى وبنك القاهرة بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح، لتبدأ إجراءات تنفيذ المشروع أوائل نوفمبر المقبل فور الانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازم.

وأكد صالح، أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل مصانع الشركة بما يحقق زيادة فى حجم إنتاجها من السماد والنترات من 100 ألف طن إلى 220 ألف طن، فضلاً عن إنتاج كمية إضافية جديدة من اليوريا تبلغ 530 ألف طن، وهو ما يساعد على تحسين اقتصاديات الشركة، مع الحفاظ على العمالة الحالية والتى تبلغ حوالى 2000 عامل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بحوالى 500 فرصة عمل مباشرة و1500 فرصة عمل غير مباشرة.

وأشار صالح إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق حلم تنمية جنوب الوادى، من خلال مد خط الغاز الطبيعى إلى محافظة أسوان والذى بلغت تكلفته 200 مليار جنيه، كما يوفر للشبكة العمومية للكهرباء 150 ميجاوات/ساعة تبلغ تكلفة توليدها مبلغ 200 مليار جنيه، والإسهام فى سد الفجوة بين حجم إنتاج مصر من الأسمدة وحجم الاستهلاك، مع الحد من استيراد الأسمدة من الخارج ومن ثَمَّ توفير العملة الصعبة للبلاد، ومن المنتظر أن تبلغ الإيرادات السنوية للدولة من تنفيذ هذا المشروع ما يتخطى الـ 700 مليون جنيه.