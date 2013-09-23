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مايكروسوفت الأمريكية تعتزم إقامة فرع لها فى الصين

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مايكروسوفت الأمريكية تعتزم إقامة فرع لها فى الصين مايكروسوفت الأمريكية تعتزم إقامة فرع لها فى الصين

ذكرت تقارير إخبارية أن إمبراطورية برمجيات الكمبيوتر الأمريكية مايكروسوفت تعتزم إقامة مشروع مشترك للعمل فى مجال الترفيه مع شركة إعلام صينية فى الصين.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن رأس المال المسجل للشركة الجديدة يبلغ 79 مليون دولار.

وذكرت شركة "بيس تى فى نيو ميديا" الصينية فى بيان صحفى موجه إلى بورصة شنغهاى للأوراق المالية أنها ستمتلك 51% من أسهم المشروع الجديد مقابل 49% لشركة مايكروسوفت.

وقد تم اختيار اسم "إى هوم إنترتينمنت ديفلوبمنت" كاسم مبدئى للشركة. وستعمل الشركة الجديدة فى مجال تطوير ألعاب الفيديو والكمبيوتر والخدمات المتصلة بها.

وستختار شركة بيس تى فى رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة فى حين ستختار مايكروسوفت رئيسها التنفيذى.

ويبلغ إجمالى استثمارات الشركتين الأمريكية والصينية فى المشروع الجديد 237 مليون دولار.

يذكر أن بيس تى فى تابعة لمجموعة شنغهاى ميديا جروب وتخدم حوالى 18 مليون مشترك يشاهدون قنواتها التلفزيونية المدفوعة فى الصين ودول جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا.

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