رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني : اعتماد حيز عمراني ل 327 قرية بكفر الشيخ

أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، خلال لقاءه بالمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ليوم الإثنين، أنه تم الإنتهاء من إعداد التخطيط العمرانى لعدد كبير من قرى محافظة كفر الشيخ وتم دخول 213 قرية على مستوى المحافظة بالحيز العمرانى.

وأضاف الجزار إنه اعتماد المخطط العمرانى ل 205 قرى، بعد أن تم اعتماد 122 قرية وجار اعتماد 55 قرية أخرى خلال الأسبوع القادم، بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وجار دراسة 28 قرية مع هيئة القوات المسلحة وباقى 8 قرى لم يتم البت فيهم حتى الآن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه حال عدم وجود مخطط عام، لأى قرية يتم اللجوء لإدارة التخطيط العمرانى فى المحافظة لاتخاذ اللازم طبقًا للمادة 15من قانون الإسكان.

> و أضاف الجزار أنه لا يجوز للمواطن الإطلاع على خريطة الحيز العمرانى للمدن لأنه حق أصيل للمحافظة والأجهزة التنفيذية وأن القانون طلب عقد جلسات إستماع بمشاركة المواطنين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.

وأكد المستشار محمد عوت عجوة محافظ كفر الشيخ أنه سيعيد النظر فى قيود الاشتراط بالارتفاعات للأبنية والمخطط التفصيلى للمحافظة والذى سيتم اعتماده من وزير الإسكان.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رئيس هيئة المخطط العمراني بحضور الدكتورة مهجة الشاهد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والدكتورة عايدة رياض مدير عام المشروع الوطنى للمشروعات الصغيرةوالمهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ.

وطالب المستشار محمد عوت عجوة محافظ كفر الشيخ من رئيس الهيئة، تعديل الحيز العمرانى لمدينة كفرالشيخ وبعض مجالس المدن ووضع الحلول المقترحة لمساحة 20 فدانا بمدينة كفرالشيخ والتى أقامت المحافظة عليها مساكن للشباب 216 وحدة لكون هذه المساحة تابعة لوزارة الزراعة وعرض الموقف على وزير الزراعة.

كما تم استعراض المخطط الإستراتيجي لمدينة مصيف بلطيم وفقا للحدود والكشوف المساحية وعرض الحيز العمرانى لمدينة بلطيم على لجنة الأحوزة العمرانية واعتماده خلال شهر بعد عقد جلسة استماع لاعتماد 64 فدانا بدلا من 108 فدانين.