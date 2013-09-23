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38 سائح من ثلاث دول فى رحلة نيلية بأسوان والأقصر

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38 سائح من ثلاث دول فى رحلة نيلية بأسوان والأقصر 38 سائح من ثلاث دول فى رحلة نيلية بأسوان والأقصر

وفد

بدأ فوج سياحى مكون من 38 سائح من كولومبيا وانجلترا واستراليا زيارة لاسوان والاقصر لمدة اسبوع ووصل الفوج امس الى اسوان وقاموا بزيارة معبد ابو سمبل ومتحف النوبة واليوم قاموا بزيارة السد العالى ومعبد فيلة.

وصرح رفعت ابو بكرمديرعام مجموعة بلو سكاى للفنادق العائمة التى يقيمفيها الفوج السياحى ان هذا الفوج هو الاكبر منذ قيام ثورة 30 يونية وان الفندق كان متوقف وهذه اول رحلة بعد ثورة 30 يونية واضاف ان العدد الاكبر فى الفوجمن كولومبيا وانهم جميعا سعداء بزيارة وانهم وجدوا صورة مختلفة عماتنقله وسائل الاعلام عن الاوضاع فى مصر وانهم سيعاودون زيارة مصر فى اقربوقت ممكن.

ومن جانبه اعرب عبدالله مغازى عضو جبهه الانقاذ والمتواجد مع الفوج السياحى بشكل شخصى لدعم السياحة وتشجيعا لهاعن سعادته لبداية عودة السياحة الى الاقصر واسوان واضاف ان الايام القادمة ستشهد اقبال سياحى كبير على مصر وخاصة بعد عودة الامن وتغيير موقف معظم الدول الاوربية من الثورة المصرية.

الوفد

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