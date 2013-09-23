أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

غاده عبد الرازق تتعاقد على بطولة مسلسل”شجرة الدر”

  • 5
Google+ Print
غاده عبد الرازق تتعاقد على بطولة مسلسل”شجرة الدر” غاده عبد الرازق تتعاقد على بطولة مسلسل”شجرة الدر”

تعاقدت الفنانه غاده عبد الرازق على بطولة مسلسل”شجرة الدور” للمؤلف يسرى الجندى والمخرج محمد عزيزيه
> غادة أكدت حماسها للعمل بعد قراءة الحلقة الأولى.واشارتالى أن الكاتب يسري الجندي يقدم تناولا جديدا للشخصية والأحداث التاريخية لهذه الفترة، وأنها ستقدم عملاً جديداً ومختلفاً، ليس بالنسبة لها فقط، بل على الدراما المصرية وعلى هذه الحقبة التاريخية، حيث سيكون العمل مفاجأة كبيرة لجمهور الدراما العربية خلال شهر رمضان المقبل.
> وأضافت غادة، أن المسلسل تدور أحداثه حول حياة الشخصية التاريخية الشهيرة “شجرة الدر”. منذ ولادتها وتربيتها في بيت “فاطمة خاتون” وتعلمها الشعر والأدب،
> واكملت غاده. ويستمر حتى شراء البسلطان نجم الدين أيوب لها من سوق العبيد، وكيف استطاعت أن تمتلك قلبه ويتزوجها، وطموحها في حكم بعد ذلك.
> وجائت تصريحات غاده رغم انها وعبر صفحتهةا على موقع انستجرام. قد كتبت. “انا كنت اول امبارح بفكر في الاعتزال ده بجد من كتر ما تعبت من المشاكل والنفسيات الي في الوسط”.
> يذكر ان الفنانه السوريه سولاف فواخرجى سبق ترشيحها لبطولة مسلسل”شجرة الدر”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"