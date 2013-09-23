غاده عبد الرازق تتعاقد على بطولة مسلسل”شجرة الدر”

تعاقدت الفنانه غاده عبد الرازق على بطولة مسلسل”شجرة الدور” للمؤلف يسرى الجندى والمخرج محمد عزيزيه

> غادة أكدت حماسها للعمل بعد قراءة الحلقة الأولى.واشارتالى أن الكاتب يسري الجندي يقدم تناولا جديدا للشخصية والأحداث التاريخية لهذه الفترة، وأنها ستقدم عملاً جديداً ومختلفاً، ليس بالنسبة لها فقط، بل على الدراما المصرية وعلى هذه الحقبة التاريخية، حيث سيكون العمل مفاجأة كبيرة لجمهور الدراما العربية خلال شهر رمضان المقبل.

> وأضافت غادة، أن المسلسل تدور أحداثه حول حياة الشخصية التاريخية الشهيرة “شجرة الدر”. منذ ولادتها وتربيتها في بيت “فاطمة خاتون” وتعلمها الشعر والأدب،

> واكملت غاده. ويستمر حتى شراء البسلطان نجم الدين أيوب لها من سوق العبيد، وكيف استطاعت أن تمتلك قلبه ويتزوجها، وطموحها في حكم مصر بعد ذلك.

> وجائت تصريحات غاده رغم انها وعبر صفحتهةا على موقع انستجرام. قد كتبت. “انا كنت اول امبارح بفكر في الاعتزال ده بجد من كتر ما تعبت من المشاكل والنفسيات الي في الوسط”.

> يذكر ان الفنانه السوريه سولاف فواخرجى سبق ترشيحها لبطولة مسلسل”شجرة الدر”