“سيد حجاب” .. صياد الأغاني

تقرير : مصطفى حمزة

مثل طائر حالم “رفرف العمر الجميل الحنون” بالشاعر الكبير سيد حجاب..وبمزيج من حكم الفلاسفة وبساطة الصيادين كانت وما تزال كلماته تجد مكانها الخاص بقلوبنا.. حتى ونحن نغنى معه “منين بيجى الشجن” .



> مولده :

ولد سيد حجاب بمدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية في 23 سبتمبر 1940، والتحق بقسم العمارة بكلية هندسة جامعة الأسكندرية عام 1956، ثم انتقل إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين عام 1958.



> حجاب ابن مدينة الصيادين :

تأثرت طفولة الشاعر الكبير وتكوينه بمولده فى المطرية تلك المدينة الصغيرة الواقعة على ضفاف بحيرة المنزلة، والتى علمته معنى الكفاح لما لها من طبيعة خاصة فهى مدينة صيادين لها عالمها و سحرها الخاص فكان يخرج و هو صغير مع بزوغ الخيط الأبيض من الفجر ليرى عودة “الصيادين” محملين بما رزقهم الله من خيرات البحيرة.

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>معلمون في حياة حجاب :

والده :

كان والده بمثابة المعلم الأول له كشاعر عامية، حيث كان يشاهده فى جلساته، و هو يتبادل القاء الشعر مع الصيادين فى مباراة أشبه بالتحطيب الصعيدى فكل صياد يلقى ما عنده فكان يدون كل ما يقوله الصيادون و يحاول محاكاتهم .

و كان حجاب فى طفولته يخفى عن والده ميله لكتابة الأشعار حتى أطلعه على أول ما كتبه عن شهيد بإسم “نبيل منصور” فشجعه والده على المضى قدما فى هذا الإتجاه .

شحاتة سليم نصر ( مدرس الرسم ) :

يدخل حجاب المدرسة ليلتقي بمعلمه الثاني شحاتة سليم نصر مدرس الرسم و المشرف على النشاط الرياضى و الذى علمه كيف يكتب عن مشاعر الناس فى قريته.

”صلاح جاهين ” :

وتعرف حجاب على أستاذه الثالث الشاعر صلاح جاهين، وفى أول لقاء بينهما قرأ حجاب قصيدة له، انتفض جاهين واقفا يحضنه و يلف به حجرة الملحن سليمان جميل ليقول لـ “فؤاد قاعود” إحنا بقينا كتير يا فؤاد و تنبأ له بأنه سيكون صوتا مؤثرا فى الحركة الشعرية .

أول دواوين حجاب :

و فى منتصف الستينات من القرن الماضي احتفى المثقفون بأول دواوين سيد حجاب” صياد و جنية ” .

وقدم حجاب من خلال الإذاعة مجموعة من البرامج الإذاعية ذات الطابع الشعرى،ومنها ( بعد التحية و السلام _عمار يا مصر _أوركسترا) و قد كان الأبنودى يقدم معه البرنامج الأول بالتناوب كل 15 يوما و بعد فترة إنفصلا فقدم كل منهما برنامجا منفصلا.

من الاذاعة انتقل حجاب الى المسرح وكتب للفنان كرم مطاوع مسرحية “حدث فى اكتوبر” : بترشيح من الشاعر صلاح جاهين.

ثنائية حجاب والشريعي :

وكون حجاب مع الموسيقار عمار الشريعى ثنائياً منذ الثمانينات، ومن خلال فرقة الاصدقاء قدما معا اكثر من البوم وتوالت أعمالهما مع الفنانين عبد المنعم مدبولى وصفاء أبو السعود وعفاف راضى .. وغيرهم .

ومع الشريعى قدم حجاب مجموعة من أروع أغانى المسلسلات، ومنها ”ليالى الحلمية_أرابيسك_قمر على بوابة المتولى_العيلة_كناريا وشركاه ” وغيرها.

وعندما التقى حجاب مع الموسيقار بليغ حمدى قدما معا العيد من الأغانى لكل من على الحجار وسميرة سعيد وعفاف راضى.

ومثلما قدم مع الحجارأغنية “تجيش نعيش” و”هنا القاهرة “وغيرها، غنى آيضًا الكنج ” محمد منير” أكثر من أغنية من كلمات حجاب ومنها “إه يابلادى غريبة ” و”غريبة” و”سهيرة ليالى”وغيرها .

وساعدت سلاسة كلمات حجاب فى نجاح فوازير الفنانة شيريهان عندما تولى كتابتها .

يذكر أن حجاب حصل مؤخراً على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، ويشارك حاليا فى جلسات لجنة الخمسين المكلفة باعداد الدستور الجديد .