ممدوح حمزة: الشهيد "نبيل فراج" مثل الفريق "عبدالمنعم رياض" في شجاعته

كتب : عمرو حامد الإثنين 23-09-2013 19:55

ممدوح حمزة

دعا المهندس ممدوح حمزة، كل الجماعات التي تحمل سلاحًا إلى تسليمه لجهاز الشرطة، معلنًا أنه على استعداد للقيام بمبادرة مع الحكومة لشراء تلك الأسلحة من الجماعات وتسليمها للشرطة.

جاء ذلك خلال حضور المهندس ممدوح حمزة، العزاء الشعبي للواء "نبيل فراج"، شهيد العملية الأمنية بكرداسة.

وقال حمزة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن "اللواء نبيل فراج مات في صدارة المعركة، وهو ما يذكرني بنفس طريقة استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض؛ حيث إن فراج بطل لا يقل قيمة عن الفريق رياض في شجاعته".

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