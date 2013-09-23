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بوتين يعتبر أي تدخل عسكري في سوريا بمثابة "عدوان"

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بوتين يعتبر أي تدخل عسكري في سوريا بمثابة "عدوان" بوتين يعتبر أي تدخل عسكري في سوريا بمثابة "عدوان"

كتب : أ ف ب الإثنين 23-09-2013 18:19

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن أي تدخل عسكري في سوريا، سيكون بمثابة "عدوان" ينتهك القانون الدولي ويزعزع الوضع في المنطقة.

وقال بوتين، على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في سوتشي، إن "أي تدخل عسكري سيكون انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وعدوانا بموجب شرعية الأمم المتحدة".

من جهة أخرى، رحب الرئيس الروسي بدعم أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لقرار موسكو معارضة أي تحرك عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن "اعضاء معاهدة الأمن الجماعي أجمعوا على أنه لا يمكن تسوية الوضع في سوريا إلا عبر السبل السياسية والسلمية".

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