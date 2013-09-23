ممثل الداخلية بلجنة الخمسين: النظام الفردي هو الأفضل للانتخابات القادمة

أكد اللواء علي عبد المولى ممثل وزارة الداخلية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن النظام الفردي هو الأفضل بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال عبد المولى خلال اجتماع لجنة نظام الحكم لمناقشة النظام الانتخابي الأمثل للفترة الانتقالية، أن النظام الفردي يعد واقعيًا والسبيل الوحيد لبرلمان يمكن من خلاله تنشيط الأحزاب فيما بعد وتقويتها.

وأضاف أن أي نظام انتخابي ينص عليه في المواد الانتقالية بالدستور سيكون بمنأى عن أي شبهة عوار دستوري، مشيرًا إلى أن فترة الانتخابات المقبلة قليلة ولن تكون هناك فرصة أمام الأحزاب للتوافق وتشكيل قوائم، كما أنه لا توجد أحزاب قوية بما يكفي لخوض الانتخابات.

يأتى هذا في الوقت الذي حذرت فيه سكينه فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة من أي عملية تعطيل لخارطة المستقبل بزعم أن هناك مطالب شعبية بإصدار دستور جديد، مشيرة إلى وجود ادعاءات وأكاذيب لتشويه الدستور القادم.

وردًا على مطالبات أعضاء المجلس القومى للمرأة بضرورة كتابة دستور جديد، قالت سكينة فؤاد إن عليهم أن يتقدموا بطلب إلى مؤسسة الرئاسة بذلك، مؤكدة أن 30 يونيو كانت ثورة حقيقية وليس كما يدعى البعض، لأن الشعب هو من يعطى الشرعية فى الصناديق وهو الذي يسحبها بإرادته.

وأضافت أن من دفع مصر إلى النار التي نحن فيها الأن هو استفتاء “الجنة والنار” في إشارة إلى استفتاء مارس 2011، وأوضحت فؤاد أن رئيس الجمهورية حريص على تقديم كامل الدعم للمرأة خاصة وأنها قدمت العديد من الخدمات لهذا الوطن.