الأمن ينسحب من أمام مدارس الإيمان بدمياط.. وأولياء أمور يطالبون بتبعيتها لـ"التعليم"

اشتباكات بين أولياء الأمور والإخوان أمام المدرسة بعد هتافهم ضد الجيش

كتب : سهاد الخضري منذ 16 دقيقة

وافق وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على تشكيل لجنة للإشراف على مدراس الإيمان الإسلامية المحسوبة على جماعة الإخوان، يأتي هذا على خلفية الطلب المقدم من قبل المجلس الوطني للتعليم وعدد من أولياء أمور الطلاب بعد الأحدث التي شهدتها المدرسة اليوم.

واتهم عدد من أولياء الأمور معلمي الإخوان باستغلال الطلاب في التظاهر والهتاف ضد قوات الجيش والشرطة، فيما هدد آخرون بسحب أوراق أبنائهم من تلك المدرسة المملوكة لقيادات إخوانية.

وانسحبت قوات الجيش والشرطة من محيط مدارس الإيمان بعد تأمين خروج الطلاب، ووقعت مناوشات واشتباكات بين أولياء أمور الطلاب الإخوان وغيرهم بسبب الهتافات المناهضة لقوات الجيش والشرطة، ورغم ذلك أصرت الشرطة على إخراج أبناء الإخوان آمنين.

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم لـ"الوطن"، إنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم لإدارة مدارس الإيمان الإسلامية الخاصة.

وأكدت مصادر أمنية وعسكرية مسؤولة لـ"الوطن"، عدم صحة ما تردد عن إلقاء القبض على اثنين بمحيط مدارس الإيمان، كما نفت المصادر التحفظ على أي من إداري المدارس، وذلك حسبما أشاع مدرسون إخوان داخل المدرسة أثناء عملية التأمين.

من جانبه، قال إبراهيم مجدي شاهد عيان على واقعة إطلاق ملثمين أعيرة نارية من فرد خرطوش بمحيط المدرسة لـ"الوطن"، فجأة شاهدت أحد الملثمين الذي أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش ثلاث طلقات في الهواء وقت تجمهر الأهالي أمام مجمع مدارس الإيمان، وعلى الفور جاءت قوات الشرطة لموقع الحدث ولكن بعد هروب الملثم.

من جانبه، نفى محمد محمد المتبولي حارس المدرسة، في تصريحات لـ"الوطن"، ما قاله الأهالي من قيام إدارة المدرسة بإخفاء عناصر إخوانية داخل المدرسة بعد مظاهرة لأنصار المعزول، كما نفى خروج أي مدرس من المدرسة للمشاركة في مظاهرات الإخوان.

وأضاف المتبولي: لقد فؤجئت بمجموعة تطالب إشراف التربية والتعليم على المدرسة تبعها قيام اثنين ملثمين بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء بمحيط المدرسة .

وكانت أجهزة الأمن بدمياط تمكنت من القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين، وهم "حسن علي حسن البسيوني، مازن محمود محمود النجيري، أسامة مسعد البش" عقب اشتباكات وقعت بين أنصار الرئيس المعزول والأهالي وأولياء أمور الطلاب أمام مديرية التربية والتعليم بدمياط وبمحيط الكاتدرائية بميدان سرور، بسبب الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة، ووجهت لهم تهمة الاعتداء على المواطنين وإثارة الشغب والفوضى.