شيخ مشايخ الطرق الصوفية يستنكر التطاول على فضيلة الشيخ على جمعة

استنكر الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية التطاول الذى حدث من تعدى طلاب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيا بجامعة القاهرة على الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق أمس بكلية دار العلوم.

وقال فى بيان له إن الدكتور على جمعة رمز من رموز التنوير فى مصر والعالم العربى والإسلامى, والإسلام دين سمح لا يسمح بتلك الغوغائية التى أساءت للدين ذاته, وأن تسب وتقذف علماء الدين الإسلامى داخل الحرم الجامعى الذى يأخذ اسم الحرم لقدسية التعليم واحترام وتبجيل من يقوموا بالعملية التعليمية.

أضاف القصبى أن جموع المصريين ومن بينهم المتصوفين لن ولم يقبلوا بتلك الإهانة التى يتعرض لها رموز الإسلام المعتدل فى مصر مطالبا الشعب بوأد تلك الفتن والتى تسعى إليها الجماعة بعد فشلها فى إحداث إرباك فى الشارع المصرى فتسعى لإحداث توتر فى الحرم الجامعى وهذا لن يتحقق لان الشباب المصرى الواعى سوف يتصدى لتلك المحاولات الفاشلة.

ووجه القصبى دعوة لطلاب الجماعة لمراجعة أفكارهم مطالبا إياهم بأن يهدؤوا لان الفكر الإسلامى يدعو إلى الحب واحترام الآخر مهما اختلفت معه وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).