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طولان: فييرا نجح لأنه بعيد عن الأهلي

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طولان: فييرا نجح لأنه بعيد عن الأهلي طولان: فييرا نجح لأنه بعيد عن الأهلي

يرى حلمي طولان المدير الفني للزمالك أن سابقه جورفان فييرا نجح مع الزمالك بسبب عدم مواجهة ضغوط كثيرة كالاتي واجهها.

وتولى طولان تدريب الزمالك قبل انطلاق مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلفا لفييرا الذي ترك الزمالك لعدم وضوح الرؤية حول مصير النشاط الكروي في .

وكان فييرا قدم مستويات جيدة مع الزمالك وقاده لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال والتأهل للدورة الرباعية بعد تصدره لمجموعته في الدوري المصري الموسم الماضي قبل إلغائه.

وقال طولان في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين: "يقارن المتابعون بيني وفييرا، وأراها مقارنة غير عادلة".

وفشل طولان في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته خلف الأهلي وأورلاندو بايرتس.

وأضاف "نجاح فييرا جاء لأنه تواجد في مجموعة بعيدة عن الأهلي، ولهذا ابتعد الفريق عن الضغوط النفسية المصاحبة لذلك".

وتعادل الزمالك مع الأهلي 1-1 في مباراة الدور الأول من مرحلة المجموعات، قبل أن يسقط بنتيجة 4-2 في مباراة الدور الثاني.

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