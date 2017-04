77 فيلماً في مهرجان بيروت السينمائي الدولي

تنطلق في 2 أكتوبر المقبل الدورة الـ 13 من مهرجان بيروت السينمائي الدولي مع فيلم الإفتتاح Gravity للمخرج المكسيكي Alfonso Cuarón ، بطولة George Clooney و Sandra Bullock.

77 فيلماً هو عدد الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام والتي تتوزّع على عدّة فئات. فأبرز الأفلام التي ستعرض في فئة "البانوراما الدولية" هي L'inconnu du lac للمخرج الفرنسي Alain Guiraudie و Miele للمخرجة الإيطالية Valeria Golino و Mud للمخرج الأميركي Jeff Nichols و Parde للمخرج الإيراني Jafar Panahi و The Valley of Tears للمخرجة اللبنانية Maryanne Zehil.

فئة الأفلام الوثائقية من الشرق الأوسط تتضمن 7 أفلام حيث سيمنح القيّمون على المهرجان جائزة "ألف" كأفضل فيلم وأفضل مخرج إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وتضم فئة مسابقة الأفلام القصيرة 16 فيلماً، أربعة منها لمخرجين لبنانيين وأربعة لمصريين وثلاثة لعراقيين إضافة إلى فيلمين سعوديين وفيلم إماراتي وآخر تونسي ويمنح المهرجان جائزة لأول وثاني وثالث أفضل فيلم إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة. كما يخصص مهرجان بيروت السينمائي الدولي عروضاً لأفلام حقوق الإنسان ولأفلام الأولاد ولأفلام المطبخ والغذاء إضافة لعدد من أهم أفلام المخرج الروسي Alexander Sokurov كتحيّة له.

ويختتم المهرجان في 10 أكتوبر مع عرض فيلم The Immigrant للمخرج الأمريكي James Gray ومن بطولة Marion Cotillard وJoaquin Phoenix.