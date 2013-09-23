10 محترفين و23 لاعباً محلياً بمعسكر منتخب مصر استعداداً لغانا

استدعى المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بوب برادلي الاثنين، 23 لاعبا محليا للانضمام لمعسكر الفريق في بداية الاستعداد لمواجهة غانا في الدور الأخير بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014.

وكان مدرب المنتخب برادلي قرر الأحد استدعاء 10 لاعبين محترفين من خارج مصر، هم آدم العبد ومحمد صلاح ومحمد النني ومحمد ناجي (جدو) وإبراهيم صلاح وحسام غالي وعمرو زكي وأحمد حسن كوكا ومحمود كهربا وأحمد المحمدي، نقلاً عن سكاي نيوز .

وسيبدأ المنتخب المصري استعدادته بإقامة معسكر للاعبين المحليين هذا الأسبوع.

وتلتقي مصر مع غانا في كوماسي في مباراة الذهاب في 15 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين المحليين كلا من:

حراس مرمى:

شريف إكرامي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي.

مدافعون:

وائل جمعة ومحمد نجيب ورامي ربيعة وأحمد سعيد (أوكا) وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي وسيد معوض ومحمد عبد الشافي.

لاعبو وسط:

حسام عاشور وحسني عبد ربه وعمرو السولية وأحمد حمودي وعمر جابر وعبد الله السعيد ومحمد إبراهيم ووليد سليمان.

مهاجمون:

محمد أبو تريكة وأحمد عيد عبد الملك ومحمود عبد الرازق (شيكابالا) وأحمد تمساح.