محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان شؤون الوطن والمواطنين

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأحاديث حول القضايا التي تتصل بشؤون الوطن والمواطنين وحرص القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على توفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة لجميع أبناء الوطن سائلين المولى عز وجل أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية قيادتها الثاقبة وجهود شعبها الوفي كل ما تصبو إليه من عزة ورفعة وتقدم.



> جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم بقصر البحر أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.



> حضر اللقاء سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي .