وزير البترول بصدد إصدار قرار بتعيين إبراهيم عبد السلام لرئاسة المتحدة للغاز

قالت مصادر بوزارة البترول، إن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، بصدد إصدار حركة تغييرات محدودة الأسبوع القادم لشغل بعض المناصب الشاغرة، حيث تشمل تعيين رئيس جديد لشركة الفرعونية بعد وفاة رئيس الشركة المهندس أحمد حسنى، وتعيين رئيس جديد للشركة المتحدة لمشتقات الغاز بعد بلوغ رئيسها الحالى المهندس على سليمان السن القانونى.

وتشمل التغيرات اختيار المهندس إبراهيم عبد السلام نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" للعمليات لتولى رئاسة شركة المتحدة لمشتقات الغاز، وجار اختيار رئيس للشركة الفرعونية خاصة وأن الوزير الجديد يضع أسسا لاختيار رؤساء الشركات من أهمها عنصر الكفاءة.

كما استقر وزير البترول على نقل المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة غاز مصر ليتولى رئاسة شركة فجر الأردنية، وتعيين المهندس فيصل أبو العز مساعد رئيس شركة غاز مصر ليتولى رئاسة شركة غاز مصر.

كما تشمل الحركة الجديدة تعيين المهندس ممدوح عبد الحميد نائب رئيس شركة غاز مصر للمهمات لرئاسة شركة بتروتريد بعد بلوغ رئيس الشركة الحالى المحاسب أحمد مجدى سن المعاش.

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