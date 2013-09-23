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العربى: إبلاغ حماية المستهلك فور ظهور حالات غش بمراكز الصيانة الغير معتمدة

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العربى: إبلاغ حماية المستهلك فور ظهور حالات غش بمراكز الصيانة الغير معتمدة العربى: إبلاغ حماية المستهلك فور ظهور حالات غش بمراكز الصيانة الغير معتمدة

قال إبراهيم العربى، عضو مجلس إدارة مجموعة العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مراكز الصيانة التى تعمل لصالح شركات المنتجات لمختلفة إنما تحصل على تصاريح من توكيل الشركة التى يعمل خلالها لممارسة نشاطه كمركز صيانة للمستهلكين.

وأضاف العربى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك حالات غش تظهر فى الأسواق تخص مراكز الصيانة الغير مقيدة لدى الشركات، إلا أنه بمجرد ظهورها يتم إبلاغ جهاز حماية المستهلك مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا، لافتا إلى أن هناك قسما مخصصا لدى جهاز حماية المستهلك يعمل كتوعية للمواطنين ويستقبل الشكاوى.

وأشار إلى أن رخصة مزاولة نشاط مراكز الصيانة يتم الحصول عليها من هيئة الرقابة الصناعية، وموضحا أنه لا يوجد حصر بالمراكز المخالفة إلا أن الشركات المختلفة التى تأخذ توكيل تصنيع للأجهزة والمنتجات بمجرد أن تظهر لها أى حالة من حالات الغش فى الأسواق ترفع شكوى عاجلة إلى حماية المستهلك لاتخاذ اللازم.

وتابع، إن الشركة المنتجة للأجهزة هى الوحيدة القادرة على اكتشاف مراكز الصيانة التى تعمل لصالحها دون الحصول على تصاريح منها فى الأسواق.

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