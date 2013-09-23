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استطلاع :الرأى العام الفلسطينى لا يؤمن بالمفاوضات او بالمصالحة الفلسطينية

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استطلاع :الرأى العام الفلسطينى لا يؤمن بالمفاوضات او بالمصالحة الفلسطينية استطلاع :الرأى العام الفلسطينى لا يؤمن بالمفاوضات او بالمصالحة الفلسطينية

أشارت نتائج استطلاع للرأى أجراه المركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسحية إلى أن الرأى العام الفلسطينى منقسم بشأن استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل لكنه متشائم بشدة بشأن إمكانية نجاحها وأيضا بشان إمكانية تحقيق مصالحة فلسطينية.

وجاء فى الاستطلاع الذى أعلنه رئيس المركز خليل الشقاقى اليوم "الاثنين" أمام عدد من الصحافيين اليوم الاثنين، أن الفلسطينيين منقسمون (تقريبا بالتساوي) بشان قرار الرئيس محمود عباس استئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.

وأشار الاستطلاع إلى 49% يعارضون هذا القرار الذى يؤيده 47%، إلا أن الغالبية العظمى من المستطلعين 70% يعتقدون أن المفاوضات الثنائية لن تنجح مقابل 26% يعتقدون العكس.

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