حزب الكتائب يدعو لإنجاح المؤتمر الدولى لدعم لبنان

دعا حزب الكتائب اللبنانى إلى موقف وطنى مسئول لإنجاح المؤتمر الدولى لدعم لبنان المقرر عقده بعد غد الأربعاء، فى نيويورك وتحفيزه لمواجهة الحالة غير المسبوقة التى تتعرض لها البلاد جراء النزوح السورى الكثيف.

وشدد الحزب فى بيان له اليوم على أهمية الدعم الدولى المنسق للبنان لمواجهة انعكاسات الأزمة السورية عليه خاصة فى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم وسائر القطاعات التنموية، وأعرب عن أمله فى أن ينجح المؤتمر فى تلبية حاجات لبنان الإنسانية والمالية ويشكل رافعة لدعم الاستقرار والجيش والقوى الأمنية والمؤسسات الدستورية.

واقترح الحزب على الوفد اللبنانى إلى اجتماع المؤتمر الدولى سلة إجراءات لتنظيم النزوح قوامها ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية ومعالجة مشكلة تجاوز إعداد اللاجئين كل السقوف الممكن تحملها، قياسا إلى قدرات لبنان السكانية والاقتصادية والأمنية وحصر وجود اللاجئين فى أماكن محددة بمحاذاة الحدود اللبنانية السورية وإجراء إحصاء دقيق للاجئين.

وأبدى الحزب الأسف لاستمرار التعطيل الوطنى والسياسى سواء من خلال تعثر تشكيل الحكومة أو تعذر انعقاد المجلس النيابى فى مشهد يجمع بين بلد عاجز عن تكوين سلطته وتفعيل مؤسساته المتعثرة وإعادة إنتاج انتخابات تخلف التمديد الحاصل، وفق قانون يراعى معيارى العدالة وصحة التمثيل وبين مجتمع دولى يسعى لدعم لبنان فى أصعب ظرف تمر به المنطقة.

ونوه الحزب بالجهود التى يبذلها الرئيس ميشال سليمان لإنجاح مؤتمر نيويورك والإسراع فى تشكيل حكومة تحاكى الاستحقاقات الداخلية والخارجية، وتكون مسئولة عن الإيفاء بالتزامات لبنان وتنشل المؤسسات الدستورية من الشلل الذى تتخبط فيه.

وحول الخطة الأمنية لضاحية بيروت رأى الحزب فيها خطوة أولى وبداية مشجعة لوقف الأمن الذاتى بكل أشكاله وفى إى بقعة من لبنان، بحيث لا يبقى سلاح سوى سلاح الشرعية اللبنانية داعيا إلى الاستفادة من المناخ الراهن لتثبيت الأمن فى العاصمة والمناطق وحماية طريق مطار بيروت الدولى.