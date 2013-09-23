نائب العاهل الأردنى يبحث مع وفد الناتو تطورات الشرق الأوسط

بحث الأمير فيصل بن الحسين، نائب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الاثنين، فى الديوان الملكى الهاشمى مع وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلنطى (ناتو)، التطورات الراهنة فى الشرق الأوسط، وعلاقات التعاون والشراكة بين الأردن والحلف وسبل تعزيزها.

وأكد الأمير فيصل- خلال اللقاء الذى حضره رئيس مجلس النواب الأردنى المهندس سعد هايل السرور- على موقف الأردن الداعم لجهود تحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفق حل الدولتين، وإيجاد حل سياسى انتقالى شامل للأزمة السورية ينهى معاناة الشعب السورى.

ونبه نائب الملك عبدالله الثانى إلى الأعباء التى يتحملها الأردن جراء استضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.

ومن ناحيته.. أشاد الوفد بالمستوى المتقدم الذى وصل إليه الأردن على طريق الإصلاح الشامل، والذى يعد نموذجا متقدما فى المنطقة وبجهود الملك عبدالله الثانى فى دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.