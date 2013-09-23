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مصرع وإصابة 7 فى انفجار إطار سيارة بطريق الصالحية بالشرقية

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مصرع وإصابة 7 فى انفجار إطار سيارة بطريق الصالحية بالشرقية مصرع وإصابة 7 فى انفجار إطار سيارة بطريق الصالحية بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما واصيب 5 اخرين اثر انفجار اطار سياره بطريق ابو شلبى بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، و تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير امن الشرقية اخطارا من مستشفى الصالحية الجديدة  بوصول مصابين ومتوفيين اثر حادث سيارة.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارةالمدعو محمد عبد المنعم الجمال طريق أبو شلبى متجهاً إلى الصالحية الجديدة ومستقليها مجموعة من العاملين بالمزارع  حيث انفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة مما ادى إلى انقلاب السيارة بمستقليها  مما اسفر عن وفاه كلاً من ” محمود رفعت السيد  محمد السيد جمال عبد العال.

وتعرض للإصابة ” محمد سعدى عبد العال  مصاباً بجروح متفرقة بالجسم ، و سامح رفعت السيد  مصاباً بجروح متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليسرى و  السيد جمال محمود و  مصاباً بكسر بالضلوع والكتف الأيسر و  محمد سليمان محمد و  مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم  و  أسلام عماد عبد الفتاح  مصاباً بكدمات بالرأس .

 

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