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بالأرقام - أكثر لاعبي الأهلي فقدا للكرة؟

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بالأرقام - أكثر لاعبي الأهلي فقدا للكرة؟ بالأرقام - أكثر لاعبي الأهلي فقدا للكرة؟

يستعرض FilGoal.com أرقام الأفضل في الأهلي عقب نهاية مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والتي تأهل من خلالها الفريق الأحمر لنصف النهائي.

ويعرض FilGoal.com أرقام أكثر اللاعبين فقدا للكرة في الأهلي ..

وتظهر أرقام الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أن عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأحمر هو أكثر اللاعبين فقدا للكرة في مجمل مباريات مرحلة المجموعات.

وفقد عبد الله السعيد في المباريات الستة 114 مرة.

فيما فقد أحمد فتحي ظهير الأهلي الكرة 70 مرة خلال 5 مباريات لعبها مع الفريق، وخسرها أحمد عبد الظاهر 53 مرة.

أرقام خسارة الكرة أمام الزمالك في المباراة الأولى

فقد الكرة زمالك 1

أرقام خسارة الكرة أمام أورلاندو في المباراة الأولى

فقد الكرة أورلاندو 1

أرقام خسارة الكرة أمام ليوبار في المباراة الأولى

فقد الكرة ليوبار 1

أرقام خسارة الكرة أمام ليوبار في المباراة الثانية

فقد الكرة ليوبار 2

أرقام خسارة الكرة أمام الزمالك في المباراة الثانية

فقد الكرة أمام الزمالك 2

أرقام خسارة الكرة أمام أورلاندو في المباراة الثانية

فقد الكرة أورلاندو 2

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