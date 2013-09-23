بالفيديو – أجمل أهداف الأهلي في دوري الأبطال؟

أي الأهداف التي سجلها الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا كان الأجمل؟ سؤال وجهه FilGoal.com لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وسجل الأهلي ثمانية أهداف في تصدره للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، وهو ما أهله لنصف نهائي البطولة.

وجاءت أكتر إجابات زوار FilGoal.com لصالح هدف محمد أبو تريكة في مرمى الزمالك في مباراة الجولة الخامسة.

وسجل أبو تريكة الهدف الثالث للأهلي في الفوز 4-2، والذي أهل الفريق الأحمر لنصف النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام أورلاندو بايرتس.

بدأت جملة الهدف من عبد الله السعيد الذي لعب كرة طولية وصلت إلى وليد سليمان في منطقة جزاء الزمالك، ليهيأها إلى أبو تريكة بالكعب.

وسدد صانع الألعاب الدولي الكرة مباشرة على الطائر لتسكن شباك عبد الواحد السيد.

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