الشوبكي: القانون لا يكون على مقاس تيار بعينه..والإخوان لن يحصلوا على 10% بالبرلمان



> قال الدكتور عمر الشوبكى إن النظام الانتخابى اذا كان 50% قوائم و50%فردى سيكون سيئ وليس له ملمح محدد ،مشيرا الى ان الاتهام الاول للنظام الفردى انه ينمى الطابع العصبى والقبلى ولا احد يختلف ان مستقبل اى تحول ديمقراطى ان توجد احزاب قوية لكن ليس كما يتصور البعض ان القوائم ستقوى التجربة الحزبية بل تضعف التواصل الأجتماعى المطلوب من الاحزاب لان الناس لا تعرف من هم على القوائم.

وأضاف خلال المناظرة التى جرت بينه وبين الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى وعضو اللجنة اليوم ف لجنة ال50 ان اقتراحه أن يكون انتخابات القوائم ليس مرتبطة بدوائر ولكن مرتبطة بمخصصات وتكون تابعة لعدد السكان وعلى مستوى المحافظات ولا تؤثر على فكرة ان تكون الانتخابات الفردى دوائرها صغيرة ولا تكون حكرا للاحزاب فقط بحيث يكون مسموحا للافراد الترشح على مستوى المحافظات.

واشار ان هذه تجربة ثلثين للفردى وثلث للقائمة تحقق نقلة نوعية ،مشيرا الى اننا إذا طبقنا القوائم على مستوى المحافظة لن نضع على رؤوس القائمة أصحاب المال

> واوضح ان القانون لن يفسر على مقاس تيار وفى راى لا يوجد قانون ينجح حزب سياسى فاشل وفى راى ان الاخوان لن يحصلوا على 10 % فى الانتخابات القادمة

> ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار ان الدولة العميقة تريد الانتخابات فردية وأضاف لا يوجد ما يسمى بالنظام الامثل للأنتخابات لان كل نظام له مميزات وله عيوب،مشيرا الى ان القوائم فيها نسبة الحسم وبعض الدول لا يوجد فيها هذه النسبة ،موضحا ان نظام القوائم 3 مرات يحكم بعدم دستوريته واجتمعت بقضاة من المحكمة الدستورية للخروج من عدم دستورية القوائم وقالو لى انه من الممكن أن يكونوا المستقلين قوائم او ان يشاركو الأحزاب فى قوائمهم.

واختلف جذريا مع مع الدكتور عمرو الشوبكى فى النسبة التى سيحصل عليه الاخوان قائلا أن الاخوان فى نظام مبارك اكتسحوا بالفردى وحصلوا على مقاعد من خلالها ، بالاضافة الى ان الانتخابات الفردية ستحتاج الى حجم اموال كبير وبالتالى ستنتج نوعية لا نرضى عنها ولن تأتى بالمرأ ة والأقباط ،مشيرا الى ان قوائم حزب الديمقراطى نجحت قبطى وشباب الثورة ومرأة واذا كانت فردى لن يروا مقاعد البرلمان ولذلك اطلب ان يكون النظام الانتخابى بالقوائم فقط.

واكد نجيب ابادير عضو لجنة الخمسين ان نظام القوائم خلف مشاكل كثيرة ظهرت فى البرلمان الماضى بسبب كبر الدوائر وارى ان العلاج فى عمل دوائر صغيرة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية.

وقالت نهاد ابو القمصان إن المشكلة لم تكن فى القوائم ولكن الازمة فى ضعف الاحزاب السياسية واشارت الى ان الثورة اثبتت عكس ما درسناة سياسيا ارجو منكم عدم استخدام الاخوان المسلمين فزاعة لا بالسلب او بالايجاب وكلمة الكوتة ليست كلمة قبيحة او عيب.

واوضحت ابو القمصان إلى أنه يجب أن يكون لدى مصر نظام انتخابى يمثل الجميع على الأرض .