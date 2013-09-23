حزب الدستور بالإسكندرية يشارك الطلاب بفاعليات أمام مختلف المدارس

قامت لجنة العمل الجماهيري بأمانة رمل أول بحزب الدستور بالإسكندرية بالإشتراك مع شباب الأمانة و الأعضاء بتنظيم فاعليات متفرقة أمام مختلف المدارس الواقعة في زمام الأمانة .

و قاموا خلالها بتوزيع عددٍ من الجداول المدرسية علي التلاميذ قبل دخولهم إلي المدرسة في أول أيام العام الدراسي الجديد و تمت الفاعليات في جو إحتفالي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد و قد لاقت الفاعليات ترحيباً كبيرا من التلاميذ و المسئولين عن المدارس الذين أظهروا سعادة بالغة بمشاركة شباب الحزب للتلاميذ في هذه المناسبة .

و من ضمن تلك المدارس التي تمت إقامة الفاعليات عندها :- مدرسة بدر جليم , مدرسة باكوس الإبتدائية , مدرسة سامي البارودي الاعدادية , بدر المباركة , مدرسة جيرار , مدرسة نوتردام ديسيون و يذكر ان تلك الفعالية تكررت امام مئات المدارس فى جميع امانات الجمهورية عن طريق باقى امانات حزب الدستور الذى احتفل منذ عدة ايام بمرور العام الاول على تأسيسه .