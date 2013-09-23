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حزب الدستور بالإسكندرية يشارك الطلاب بفاعليات أمام مختلف المدارس

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حزب الدستور بالإسكندرية يشارك الطلاب بفاعليات أمام مختلف المدارس حزب الدستور بالإسكندرية يشارك الطلاب بفاعليات أمام مختلف المدارس

قامت لجنة العمل الجماهيري بأمانة رمل أول بحزب الدستور بالإسكندرية بالإشتراك مع شباب الأمانة و الأعضاء بتنظيم فاعليات متفرقة أمام مختلف المدارس الواقعة في زمام الأمانة .

و قاموا خلالها بتوزيع عددٍ من الجداول المدرسية علي التلاميذ قبل دخولهم إلي المدرسة في أول أيام العام الدراسي الجديد و تمت الفاعليات في جو إحتفالي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد و قد لاقت الفاعليات ترحيباً كبيرا من التلاميذ و المسئولين عن المدارس الذين أظهروا سعادة بالغة بمشاركة شباب الحزب للتلاميذ في هذه المناسبة .

و من ضمن تلك المدارس التي تمت إقامة الفاعليات عندها :- مدرسة بدر جليم , مدرسة باكوس الإبتدائية , مدرسة سامي البارودي الاعدادية , بدر المباركة , مدرسة جيرار , مدرسة نوتردام ديسيون  و يذكر ان تلك الفعالية تكررت امام مئات المدارس فى جميع امانات الجمهورية عن طريق باقى امانات حزب الدستور الذى احتفل منذ عدة ايام بمرور العام الاول على تأسيسه .

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