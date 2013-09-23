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الإسراف فى تناول مسكنات "كودايين" يؤدى إلى زيادة الشعور بالألم

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الإسراف فى تناول مسكنات "كودايين" يؤدى إلى زيادة الشعور بالألم الإسراف فى تناول مسكنات "كودايين" يؤدى إلى زيادة الشعور بالألم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين البريطانيين عن معلومات جديدة وخطيرة، بشأن الأدوية المسكنة التى تحتوى على مادة "كواديين"، وهى إحدى المواد المسكنة القوية، وتنتمى للعائلة الأفيوينية وتشتق من المورفين إلا أنها أضعف كثيراً.

وأشار الباحثون إلى أن الإسراف فى المسكنات المحتوية على مادة الكودايين وتناول كميات كبيرة منها قد يأتى بنتائج عكسية تماماً، حيث كشفت النتائج أنه يزيد حالة الصداع سوءاً، ويزيد من شعور الإنسان بالآلام، ويشتكى المرضى غالباً من استمرار الآلام على الرغم من تناولهم لجرعات كبيرة من الأدوية، ولذا فإن تلك الأدوية تزيد من الأمر سوءاً بدلاً من معالجة الأوجاع.

ويعد عقار الكواديين هو المسكن الأكثر انتشاراً واستخداماً لتخفيف الآلام فى العالم، وهو متوفر داخل الصيدليات للبيع بوصفة طبية، تحمل توقيع الطبيب، ويصرف أيضاً بدون روشتة، ولكن الوضع فى مختلف، وتفرض بعض القيود على صرف الأدوية المحتوية على الكودايين خوفاً من إقبال الأشخاص، على إدمان تلك الأدوية، فيما تباع أكثر من 27 مليون قرص دواء يحتوى على الكودايين داخل بريطانيا سنوياً.

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