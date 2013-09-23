المصرى للنقابات المستقلة ينظم مؤتمر الحد الأدنى للأجور

توافد عشرات العمال والقيادات العمالية إلى مقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بالسيدة زينب، لحضور المؤتمر الصحفى الذى دعا له الاتحاد لمناقشة ما استحدث حول الحد الأدنى للأجور والمعاشات.

ويحضر المؤتمر الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد السيد النجار وعدد كبير من القيادات العمالية على رأسهم مالك بيومى، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وذلك من أجل بحث الحد الأدنى للأجر اللائق، والذى يمثل حد الكرامة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى نهاية المؤتمر عن رؤية الاتحاد بخصوص الحد الأدنى والأقصى للأجور.