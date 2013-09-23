وزيرة الصحة تفوض "الشرباصى" لإدارة "االمجلس القومى للصحة النفسية"

قررت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، تفويض الدكتورة منى الشرباصى للقيام بمهام الأمين العام للمجلس القومى للصحة النفسية، بعد إدارته بشكل مؤقت من قبل الدكتور ياسر عبد الرازق، الأمين العام للصحة النفسية، وذلك بسبب عدم تعيين أمين عام جديد للمجلس عقب إنتهاء فترة الدكتور هشام رامى، الأمين العام السابق للمجلس.

وكان قد تردد أن الرباط أصدرت قرار بتجديد انتداب الدكتور هشام رامى، أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، للعمل كرئيس للأمانة النية للمجلس القومى للصحة النفسية لمدة عام، إلا أنه أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" عدم إبلاغه بشكل رسمى بصدور هذا القرار.

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أمين "القومى للصحة النفسية": لم أبلغ رسميا بقرار وزيرة الصحة تجديد انتدابى

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