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طلاب إعلام بنى سويف يهددون برفع دعوى قضائية ضد "عميد الكلية"

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طلاب إعلام بنى سويف يهددون برفع دعوى قضائية ضد "عميد الكلية" طلاب إعلام بنى سويف يهددون برفع دعوى قضائية ضد "عميد الكلية"

هدد طلاب كلية الإعلام بجامعة بنى سويف المتظاهرين أمام كلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ للمطالبة بقبولهم بالكلية، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بتحويلهم من خلال تحويلات تقليل الاغتراب، برفع دعوى قضائية ضد الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لتعنته ضد الطلاب، على حد قولهم.

ومن جانبه، أكد أحد طلاب الكلية أن "عميد إعلام القاهرة" هو الوحيد الذى يقف ضد رغبة الطلاب فى التحويل، حيث إن المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى يوافقان على تحويل الطلاب فى حين تقف إدارة كلية الإعلام فى وجه رغبة الطلاب.

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