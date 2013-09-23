اليوم.. مقارنة بين "طير إنت" و"نظرية عمتي" في Cinema Guide

كتب : نورهان طلعت منذ 49 دقيقة

يواصل برنامج Cinema Guide تقديم فقراته المبتكرة لمحبي السينما في العالم العربي من خلال قناة الآن الفضائية يوم الاثنين من كل أسبوع.

الحلقة الثانية من Cinema Guide، والتي تذاع اليوم، الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، تتضمن العديد من الفقرات الجديدة والمبتكرة، مثل مقارنة بين فيلمي نظرية عمتي وطير إنت، ليكتشف المشاهد عناصر تطابق واختلاف بينهما لم يكن يلاحظها من قبل، وفقرة أخرى عن الأفلام الأميركية صغيرة التكلفة التي حققت نجاحا هذا العام وتفوقت على الأفلام الضخمة، ونتابع نجوم العرب نادين لبكي وعمر الشريف في فيلم فرنسي جديد.

ذلك بالإضافة إلى فقرة عن مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وأهم الأفلام التي تنافست فيه، وفقرة عن شاب فلبيني أنفق عمره على عمليات التجميل لكي يصبح شبيها للبطل سوبرمان، هذا بالإضافة إلى المتابعات الثابتة لشباك الإيرادات في أميركا ودولة الإمارات، مع التقييم النقدي والرقابي للأفلام.

برنامج Cinema Guide يختص بكل ما هو جديد في عالم السينما، حيث ينقل البرامج السينمائية إلى مستوى يليق بهواة الأفلام الذين يتابعون أدق تفاصيلها، وينقسم البرنامج إلى العديد من الفقرات الجديدة والمثيرة المتعلقة بالسينما بشكل جديد وبطريقة عرض متميزة، وتتجدد فقراته بشكل جذاب للمشاهدين، Cinema Guide يتابع بعين مدققة الأخبار السينمائية الجديدة في الوطن العربي والعالم، وكذا أخبار المهرجانات الدولية وبشكل جديد ومختلف، إضافة إلى عرض أهم مقدمات جميع الأفلام العربية والأجنبية الجديدة والمتميزة، وغيرها من الفقرات المتجددة دوما.