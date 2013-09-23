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عدنان البراهمي يعثر على رسالة غامضة حول اغتيال والده

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عدنان البراهمي يعثر على رسالة غامضة حول اغتيال والده عدنان البراهمي يعثر على رسالة غامضة حول اغتيال والده

محمد البراهمى

أكد عدنان البراهمي نجل الشهيد محمد البراهمي في تصريح لإذاعة (موزاييك أف أم)عثوره على ظرف مغلق ليلة الأحد 23 سبتمبر 2013 ملقى أمام باب منزل العائلة الكائن بحي الغزالة بأريانة يحوي رسالة تم فتحها فى تواجد الأمن .

وقال إنها احتوت على عبارة “شرفاء وزارة الداخلية إلى عائلة الشهيد محمد البراهمي”.

وقال البراهمي إنه تمكّن من قراءة بعض الأسطر مفادها أن السلاح الذي اغتيل به والده موجود في أحد مكاتب وزارة الداخلية مشيراً إلى أن شقيقته تمكنت من قراءة عنصرين من فرقة مكافحة الإرهاب يقطنان قربهم شاركا في تنفيذ العملية .

إضافة إلى ابن الغنوشي اتصل بعلي العريض قبل تنفيذ عملية الاغتيال بساعة للاطمئنان على نجاحها.

من جهة أخرى شكّكت مصادر من الجبهة الشعبية في مصداقية الرسالة مؤكدة أن وراءها خلفيات قد يكون المقصود منها إعادة خلط الأوراق من جديد حول المتهمين الرئيسيين في عملية اغتيال البراهمي

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