لبنان تسلم العراق قطعا أثرية مهربة

سلم وزير الثقافة اللبنانى، كابى ليون "اليوم" قطع أثرية عراقية إلى السفير العراقى لدى لبنان رعد الالوسى بحضور وفد عراقى رسمى من وزارتى الثقافة والسياحة، جاء خصيصا إلى لبنان ليتسلم هذه القطع.

> كان قد تم ضبط هذه القطع فى لبنان عام 2012 بحوزة مواطن عراقى وبعد اعترافه صدر القرار القضائى الذى قضى بإيداع المضبوطات لدى المديرية العامة للآثار لإجراء المقتضى القانونى ثم حضرت لجنة من وزارة الثقافة العراقية إلى المديرية وأكدت عائدية تلك القطع النقدية إلى الجمهورية العراقية.

وأكد ليون على حسن العلاقات الأخوية بين لبنان والعراق، بالتعاون فى مجال الآثار والتراث، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتوجيه رسالة فى هذا العصر لكل بربرى يدمر الآثار أو يسرقها ويتاجر بها.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة سبق، وسلمت سوريا قطعا أثرية مهربة إلى لبنان، ومازال هناك مضبوطات بكميات كبيرة تعود إلى سوريا سيتم قريبا تسليمها إليها.