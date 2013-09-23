عميد دار العلوم: سننتهى غدًا من تحديد أسماء الطلبة المعتدين على "جمعة"

قال الدكتور محمد صالح، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن إدارة الكلية تعمل الآن على تحديد أسماء الطلاب الذين اعتدوا لفظيا على الدكتور على جمعة، خلال مناقشة رسالة ماجستير بالكلية، وذلك من خلال الفيديوهات التى نشرت فى المواقع، لتقديمهم لمجلس تأديب بالجامعة، وإنه لم يحاسب حتى الآن أى طالب من الطلاب الذين قاموا بالواقعة.

وأكد صالح لـ"اليوم السابع" أنه لن تتهاون إدارة الكلية فى محاسبة أى طالب من المخطئين، وأن الكلية ستنتهى غدًا على الأكثر، من تحديد أسماء الطلاب المعتدين على الدكتور على جمعة لفظيًا من خلال مجموعة الفيديوهات التى نشرت على الإنترنت والمواقع الإخبارية المختلفة، وتقدمها لإدارة الجامعة.