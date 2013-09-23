أخبار عاجلة

افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأنبا أرميا: تعديل المادة 3 سيفتح الباب لخلاف نحن فى غنى عنه

Google+ Print
الأنبا أرميا: تعديل المادة 3 سيفتح الباب لخلاف نحن فى غنى عنه الأنبا أرميا: تعديل المادة 3 سيفتح الباب لخلاف نحن فى غنى عنه

رفض الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى، تعديل المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية"، لتكون عبارة" غير المسلمين" بدلا من "المسيحيين واليهود"، مؤكدا أنها ستدخل المصريين فى صراع، حيث طالب الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين بتعديلها.

وقال الأنبا أرميا فى تعليقه على تعديل المادة خلال ندوة" شارك فى دستور" التى نظمها المركز الثقافى القبطى أمس: " لى تعليق على المادة 3، مع احترامى لنيافة الأنبا بولا هو استأذنا جميعًا وهو أسقف وأنا كنت طالب فى الكلية فأنا تعلمت منه الكثير، لكنى كمواطن مصرى ها أتكلم بصفتى الشخصية على تعديل شرائع المصريين للمسيحيين واليهود أو شرائع المصريين لغير المسلمين، أنا كمواطن مصرى بحترم الأديان وبالتالى نحترم المسيحية والإسلام واليهودية، فيه احترام متبادل بينا كمصريين ونقول عليهم الأديان السماوية".

وتابع الأنبا أرميا أن تعديل المادة سيفتح الباب لعباد الشيطان والبهائيين والشيعة، قائلا: "عندما أقول له لغير المسلمين سوف تحدث مشكلة كبيرة داخل ، وسوف يعانى منها المسلم والمسيحى، فالمسلم سوف يعانى مثلا عندما أقول أنا راجل شيعى، ومصر سنية والأزهر سنى وكل المسلمين اللى فى مصر 99.9% منهم سنيين، لكن لو افترضنا جائنى شيعى وأنت تعطى له الحرية فى الدستور ويطالب بالآذان، فسوف تحدث مشكلة خلاف بين المسلم والمسلم وسندخل فى خلاف إحنا فى غنى عنه".

أخبار متعلقة:

الأنبا أرميا يرفض اقتراح وضع عبارة غير المسلمين بالمادة الثالثة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"